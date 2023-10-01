Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi devam ediyor Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, çiftçilerin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, çiftçilerin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, kaz projesinde üçüncü yıla girildiğini belirtti.

Damızlık kazlardan yumurta ve yavru üretimine devam ettiklerini anlatan Ertuğrul, "Yine burada oluşturduğumuz eğitim tesisinde arıcılık projesinin de eğitim alt yapısını destekleyeceğiz. Çiftçilerimizin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.