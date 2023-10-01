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        Karabük'te KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleşti

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara başvuru yapan üniversite öğrencilerinin tamamının yerleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:55
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        Karabük'te KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamı yerleşti
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara başvuru yapan üniversite öğrencilerinin tamamının yerleştirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yavuz'un Karabük Üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin konaklayacakları Soğuksu KYK Kız Öğrenci Yurdu ile Bahattin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek yurda kaydını yaptıran öğrenciler ve aileleri ile sohbet ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Vali Yavuz'un, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve yurt idarecilerinden, yurt kayıt işlemleri, yurtlarda yürütülen hizmetler ve süreç hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, üniversitede eğitimin başlaması ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz kendini kanıtlamış üniversitelerden birisi. Öğrencilerimizi, Karabük Üniversitesi ve Karabük ilini tercih etmelerinden dolayı tebrik ediyorum. İlimiz genelinde 11 bin 500 öğrenci kapasiteli 10 yurdumuz mevcut. 2023-2024 akademik yılında il merkezi ve Safranbolu ilçemizde başvuru yapan 4 bin 700 öğrencinin tamamını yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarla ilgili çok büyük sıkıntımız yok, gerek devlet gerekse özel yurtlarımız tüm hazırlıklarını tamamladılar."

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