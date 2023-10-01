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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla eşi Süreyya Yavuz ile Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:01
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla eşi Süreyya Yavuz ile Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek karanfil hediye etti.

        Huzurevinde kalanlarla sohbet eden Yavuz, Hasan Kurt ve Nurhan Akdokul tarafından yapılan resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

        Konuşmasında İçişleri Bakanlığı girişinde yaşanan terör saldırısını kınayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Milletimiz birlik ve beraberlik içinde dayanışma ruhu ile terörün üstesinden gelecek. Sizler bizim bugünümüzsünüz, inşallah yarınlarımız olacaksınız. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Milletimizin en önemli özelliği büyüklerine sahip çıkması, onların geçmişteki tecrübeleri ile yarına bakabilmesidir. İki yıl önce pandemi dönemi yaşadık, birçok ülkede yaşlılarımızla ilgili istemediğimiz görüntüler yaşanırken, ülkemizde vefa ekiplerini oluşturarak büyüklerimize sahip çıktık, kapılarını çalarak yardımcı olmaya çalıştık. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza sizlerin adına teşekkür ediyorum."

        Huzurevinde görev yapan görevli personele de karanfil takdim eden Yavuz, "Güleryüzle, şefkatle, devletimizin sıcak yüzünü hissettirerek, Allah'tan korkarak hizmet edenlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Her biri birbirinden değerli kıymetli büyüklerimiz sizlere emanet." ifadesini kullandı.

        Huzurevi bünyesinde oluşturulan bocce takımıyla da bocce oynayan Yavuz, takım oyuncularını tebrik etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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