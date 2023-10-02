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        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:36
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        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Halil Ö. (53) idaresindeki 78 SS 0082 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralı Halil Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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