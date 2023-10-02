Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğindeki Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato Odası'nda düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısında, üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek konularında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, üniversiteler arasındaki işbirlikleri, işbirliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması üzerinde duruldu.

Toplantının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, misafir rektörlere, kampüs içini gezdirerek üniversiteyi tanıttı.

Rektörler, Çankırı'da bulunan Taşmescit Darülhadis ve Daruşşifa'yı ziyaret etti.

Programda konuşan Rektör Çiftçi, katılımcılara ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

- Başkanı Köse, Aktif Yaş Alma Merkezi'ni ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla spor yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Köse, gerontolog ve merkez sorumlusu Birtan Kıcırdar eşliğinde yaşlılarla egzersiz yaptı ve seramik boyadı.

Fırsat bulduğu her anda merkezi ziyaret ettiğini belirten Köse, "Onların ruh ve beden sağlığı bizler için çok önemli. Bizim kıymetlilerimiz onlar. Belli bir yaştan sonra yaşamlarındaki aynı kaliteyi devam ettirebilmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Onlar için yakında daha kapsamlı ve içeriği geniş olan bir binanın inşaatına başlayacağız. Onların burada verdiğimiz hizmetlerden mutlu olarak bizlere geri dönüş yapmalarından keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.

- Karabük Üniversitesi TEKNOFEST takımları Azerbaycan'daki 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu TEKNOFEST takımlarından Atalay Roket Takımı, Küp X ve Photon X takımları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 74. Uluslararası Uzay Kongresinde davetli olarak yer aldı.

- Safranbolu ve Yenice ilçesinde trafik kazaları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AAB 694 plakalı tır, Akçasu Mahallesi'nde kum boşaltıldığı sırada devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada tır, kumun boşaltılmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Yenice ilçesi Kayadibi mevkisinde de bir iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle operatörünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan iş makinesi operatörü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.