Karabük'te otomobille çarpışan elektrikli mini aracın sürücüsü yaralandı
Karabük'te otomobil ile elektrikli mini aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 03.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:41
Karabük'te otomobil ile elektrikli mini aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.G. idaresindeki 78 ABN 763 plakalı elektrikli mini otomobil, Sanayi Kavşağı'nda M.A. yönetimindeki 34 UC 5355 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada mini aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.