Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'te yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Özel bir hastanenin önünde park halindeki 78 SR 215 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.