Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından takibe alınan H.Y ve H.U. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst aramasında, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, H.U. ise serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan elektrikli mini aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan elektrikli mini aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı