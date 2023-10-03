Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından takibe alınan H.Y ve H.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, H.U. ise serbest bırakıldı.