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        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama:

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:18
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        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama:
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        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacaklarını bildirdi.

        Salt, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi öncesi parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan partilerinin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmadığını vurgulayan Salt, "Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır." ifadesini kullandı.

        İl Başkanı Salt, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz."

        - "Daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız"

        Bazı siyasi partilerin kongrelerinde olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ettiklerini ifade eden Salt, "Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz." diye konuştu.

        Ferhat Salt, 22 yıldır değişen ve yenilenen kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacağız.

        Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle 'Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız."

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