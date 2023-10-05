Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Karabük'te 2 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Karabük'te 2 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Çöpler nedeniyle evde adım atmakta zorlanan ekipler, bunları çıkararak 2 kamyona yükledi.
Ekipler, daha sonra evi temizleyip sahibine teslim etti.