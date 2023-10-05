KARDEMİR, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, üretim ile ülkeye ve insanlığa hizmette devamlılık vurgusu yapıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, üretim ile ülkeye ve insanlığa hizmette devamlılık vurgusu yapıldı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Türk sanayisinin temel taşlarından biri olan şirketin, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da ana faaliyet alanları ve diğer konulardaki gelişmeleri içeren sürdürülebilirlik raporunu yayımladığı belirtildi.

KARDEMİR'in, 2022 yılı raporunda sürdürülebilirlik felsefesini tüm süreçlerinin merkezinde konumlandırarak tüm iş süreçlerinin odağı haline getirdiği aktarılan açıklamada, "2022 Sürdürülebilirlik Raporunda KARDEMİR'in stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve kültürel olmak üzere yönetsel alanlarda kaydedilen performansı ayrıntılarıyla ele alıyor. KARDEMİR sahip olduğu köklü sanayi kültürü, yetkin insan kaynağı ve kurumsal yönetim tecrübesiyle sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak üretmeye, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunun "www.kardemir.com" internet sitesinden incelenebileceği kaydedildi.