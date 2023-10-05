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        Safranbolu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçti

        Safranbolu Belediyesince sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:27
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        Safranbolu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçti
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        Safranbolu Belediyesince sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, askeriye ve yurt gibi kurumlarda artan yemekleri toplayan ekiplerin, bunları Safranbolu Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde kurulan mama üretim tesisine getirdiği belirtildi.

        Tetkiklerinden geçen gıdaların burada birim sorumlusu, veteriner ve tekniker gözetiminde personel tarafından kompost makinelerine aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sulu gıdaların çokluğuna göre katı gıda aktarılarak hamur haline getirilen ürünler, kompost makinesinin ardından pelet makinesine boşaltılıyor. Burada pelet halinde çıkan gıdalar kurutma makinesi işleminden sonra mama halini alıyor. Ekonomik açıdan önem arz eden ve israfın da önüne geçen proje sayesinde Safranbolu Belediye mama üretim tesisinde üretilen mamalar ekipler tarafından sahipsiz hayvanlarının rahatlıkla ulaşabileceği noktalara bırakılıyor. Faaliyete yeni başlayan mama üretim tesisinde şu an sadece köpekler için mama üretiliyor. Tesise gelen gıdaların oranına göre günde yaklaşık 20 kilogram ayda ise yaklaşık 600 kilogram mama üretilmesi hedefleniyor."

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı'nın da katılımıyla geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi içerisinde kurulan mama üretim tesisinde üretilen ilk mamalar, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte hayvanseverlere ücretsiz dağıtıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, ürettikleri mamaları oluşturulacak whatsapp hattıyla hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz vereceklerini bildirdi.

        Köse, "Bu üretimle hem israfı önleyerek hem de bakımlarını, ameliyatlarını, aşılarını, kısırlaştırmalarını yaparak, yasalar gereği sokağa tekrar bırakmak zorunda olduğumuz hayvan dostlarımızın, aç kalmasını önleyerek, insanlara zarar vermesinin de önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

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