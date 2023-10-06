Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler güvenlik kamerasınca kaydedildi
Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Giriş: 06.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:14
Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkeze bağlı Başköy köyüne inen tilkiler, bir süre dolaştıktan sonra bir evin bahçesine girdi.
O anlar evdeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde tilkilerin evin bahçesinde bir süre dolaşarak yiyecek araması ve daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.