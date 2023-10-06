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        Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:14
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        Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Karabük'te bir evin bahçesine giren tilkiler, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Merkeze bağlı Başköy köyüne inen tilkiler, bir süre dolaştıktan sonra bir evin bahçesine girdi.

        O anlar evdeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde tilkilerin evin bahçesinde bir süre dolaşarak yiyecek araması ve daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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