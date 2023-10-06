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        Karabük'te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:47
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        Karabük'te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde ilerleyen Sadık A. idaresindeki 78 AAE 001 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak otomobilden indi.

        Sürücünün dışarı çıkmasının ardından alevler, kısa sürede tüm otomobili sardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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