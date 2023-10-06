Karabük'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:55
Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sadık U. idaresindeki 78 AAE 206 plakalı cip, merkeze bağlı Çerçiler köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Alaaddin Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.