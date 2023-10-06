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        Karabük'te "Erasmus Günleri" etkinliği düzenlendi

        Karabük'te AB Erasmus+ programları çerçevesinde "Erasmus Günleri (Erasmusdays)" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:19
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        Karabük'te "Erasmus Günleri" etkinliği düzenlendi
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        Karabük'te AB Erasmus+ programları çerçevesinde "Erasmus Günleri (Erasmusdays)" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinesinde Karabük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Erasmus+ projelerinde yer alan yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Akbaş, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği kaynaklı projeler ve eğitim projelerinde Karabük'ün son yıllarda büyük bir atılım yaparak İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'de 3. sıraya yükseldiğini söyledi.

        Avrupa Birliği ve Erasmus+ projelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve okul proje yürütme ekipleri tarafından hazırlanan okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında son 3 yılda toplamda 23 farklı proje ile 1 milyon 435 bin 76 avro hibe kazanımı elde edildiğini belirten Akbaş, "2020-2021 eğitim-öğretim yılında başlattığımız Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 7 yıl boyunca öğretmen ve öğrencilerimiz yurt dışında çeşitli ülkelerde staj faaliyeti ve deneyim kazanmaya devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 48 yönetici, 277 öğretmen ve 192 öğrencimiz projelerde faydalandı." ifadelerini kullandı.

        Erasmusdays için hazırlanan video klibin gösterildiği ve Erasmus+ programı yararlanıcı deneyimlerinin aktarıldığı program, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

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