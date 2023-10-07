Karabük'te uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Karabük'te uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Karabük'te uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Abdullah Erkartal (50) idaresindeki 78 BK 065 plakalı traktör, merkeze bağlı Mehterler köyü yakınlarındaki orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Erkartal'ın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.