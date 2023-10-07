Karabük'te sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek gösterisi

Karabük'te bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mısırlı Öğrenciler Federasyonu Karabük şubeleri öncülüğünde düzenlenen gösteriye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Karabük Yönetim Kurulu Üyesi Recep Enes Özcan, İsrail bürokrasinin, siyasetin, istikrarın ve barışın karşısında bir tutum sergilediğini söyledi.

İsrail'in her zaman kan, gözyaşı ve baruttan beslendiğini ifade eden Özcan, "Şimdi İsrail'in anlayacağı dilden cevap verme vaktidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ateş İsrail'in başlattığı ve bir bumerang etkisiyle kendisini yakacak bir ateştir. Filistinli direniş gurupları İsrail'in vahşi politikalarına karşı sivilleri hiçbir zaman hedef almamış, almayacaktır." dedi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bu bir işgal değildir. Neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Bu başkaldırı Rachel Corie'nin, Muhammed Durra'nın, Ahmet Yasin'in, Mavi Marmara şehitlerinin ve İsrail'in acımasızca katlettiği tüm şehitlerin bitmeyen hesabıdır."

İsrail'in son günlerde Nablus, Cenin, Gazze ve Filistin'in tüm bölgelerine karşı uyguladığı rejimin yıkılmaya mahkum olduğunu vurgulayan Özcan, "Filistin için direniş gösteren tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi gönderiyoruz. Özgür Filistin'de buluşabilmek ve özgür Mescid-i Aksa'da tekrar görüşebilmek üzere dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından dua okundu.