Karabük'te "Türkiye Yüzyılı'nda MEB AKUB Doğada Arama Kurtarma" kampı düzenlendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, "Türkiye Yüzyılı'nda MEB AKUB Doğada Arama Kurtarma" kampı yapıldı.

Yaşanabilecek muhtemel afet ve acil durumlarda gerekli desteğin alınması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Göktepe Yaylası'nda düzenlenen kampa, Karabük, Bolu, Bursa, Düzce ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB ekipleri ile Karabük AFAD Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimleri katıldı.

Kampta, çevre illerde bir afet olması durumunda ekiplerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi için doğada arama kurtarma, arazide hayatı idame ettirme ve ilk yardım eğitimleri ile çadır kurulumu, afet bilinçlendirme etkinlikleri ve tatbikatı yapıldı.