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        Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:45
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        Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde Sadık Ayan'a ait 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yenice Belediyesi ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın çatı katında hasara yol açtı.

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