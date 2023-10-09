Vali Yavuz'dan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir'e ziyaret
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.
Giriş: 09.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:57
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, KARDEMİR'in Yenişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen görüşmede Vali Yavuz, misafirperverliğinden dolayı Demir'e teşekkürlerini iletti.
Yavuz, Demir'e çalışmalarında başarılar diledi.