Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KTSO, Türkiye'nin otomobili Togg'u teslim aldı

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTSO, Türkiye'nin otomobili Togg'u teslim aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda kura çekiminin ardından oda adına alınan 78 TOG 078 plakalı Togg, KTSO önünde Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından teslim alındı.

        Oltu renkli Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

        Çapraz, gazetecilere, TOBB'a bağlı odalar olarak Rifat Hisarcıklıoğlu'nun her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

        Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Çapraz, şunları kaydetti:

        "Bugün burada Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobilini Karabük'te sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu aracı, Cumhuriyetimizin 100. yılında Karabük iş dünyamıza ve Karabük'e kazandırmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Bu, aynı zamanda Türk iş dünyasının da büyük başarısı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin gurur veren sayfalarında yerini alacaktır."

        Togg'u yalnızca otomobil olarak değerlendirmediklerini dile getiren Çapraz, "O, çağdaş ve modern akıllı cihaz ve daha da önemlisi yerli ve milli olarak üretilmiş akıllı cihaz. Buna ek olarak unutulmaması gereken bir diğer özelliği de sıfır emisyon üreten, kirlilik yaratmayan, çevreye saygılı olması sebebiyle gelecek nesillerimize bırakacağımız çok kıymetli mirastır." ifadelerini kullandı.

        Çapraz, aracın üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz'dan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir'e ziyaret
        Vali Yavuz'dan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir'e ziyaret
        Karabük Üniversitesinde yöneticiler, protokol ve davranış kuralları konusun...
        Karabük Üniversitesinde yöneticiler, protokol ve davranış kuralları konusun...
        Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Vedat Yaşar seçildi
        CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Vedat Yaşar seçildi
        Eflani Belediyesi ilçeye sosyal donatılar kazandıracak
        Eflani Belediyesi ilçeye sosyal donatılar kazandıracak
        Karabük'te "Türkiye Yüzyılı'nda MEB AKUB Doğada Arama Kurtarma" kampı düzen...
        Karabük'te "Türkiye Yüzyılı'nda MEB AKUB Doğada Arama Kurtarma" kampı düzen...