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        Barış Sosyal Tesisi açıldı

        Safranbolu Belediyesi, 18 Mart Şehitler Parkı'ndaki Barış Sosyal Tesisi'ni hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:49
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        Barış Sosyal Tesisi açıldı
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        Safranbolu Belediyesi, 18 Mart Şehitler Parkı'ndaki Barış Sosyal Tesisi'ni hizmete açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 45 günde iç ve dış mimarisinde yapılan yenilemelerle atıl vaziyetten bambaşka bir görünüme kavuşturulduğu belirtildi.

        Tesisin, Belediye İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen ikinci sosyal tesis olduğu aktarılan açıklamada, "Tesis yaz bahçesi ile 250 kişiye hitap edebiliyor. İlk aşamada sıcak ve soğuk içecekler, tost gibi ürünlerin satışı yapılan tesiste vatandaşlar, havuz kenarında ve ferah bir iç mekanda hoş vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayacak." ifadesi kullanıldı.

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