Karabük'te seyir halindeki cip yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipte hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipte hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AAD 001 plakalı cip, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyrederken motor bölümünden alev aldı.
Aracı yol kenarına park eden sürücü, çevredeki esnafla alevlere müdahale edip durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi, yolda trafik yoğunluğu oluştu.