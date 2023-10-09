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        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu

        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:45
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        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu
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        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, Değirmenci, genel başkan yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, genel sekreter Ahmet Çolak ve şube başkanı Kenan Yılmaz ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR Genel Müdür yardımcıları Fazıl Çiftçi ve Mustafa Karakuş'u ziyaret etti.

        Değirmenci ve beraberindeki heyet daha sonra MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Değirmenci son olarak Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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