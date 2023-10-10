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        Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Karabük'te minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:55
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        Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Karabük'te minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        100. Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen M.E'nin kullandığı 78 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile H.A. idaresindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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