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        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:35
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        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 32. Cadde'de park halindeki 78 SA 489 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yanan otomibilin yanındaki bir otomobilde de kısmen zarar oluştu.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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