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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:16
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında operasyon düzenledi.

        Yeşilköy köyü orman yolu üzerinde M.K. (31) ile T.S'nin (26) aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 8 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 16 sentetik hap ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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