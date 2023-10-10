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        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:26
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        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Saray Sokak'taki 2 katlı müstakil evin mutfağında yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangında, evin ikinci katında hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen ev sahibi İsmail Karakulluk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ev sahibinin oğlu İskender Karakulluk, AA muhabirine, dairede annesi ve babasının yaşadığını söyledi.

        Annesinin evde uzun süre aspiratörü açık bıraktığını anlatan Karakulluk, "Evde yoktum. Aspiratör uzun süre çalıştığı için kısa devre yapmış. Daha sonra yangın çıkmış." dedi.

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