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        Karabük'te bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

        Karabük'te bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa Vural'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19
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        Karabük'te bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Karabük'te bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa Vural'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Yenimahalle'de oturan Vural'a, İstanbul'da yaşayan Karabüklü hayırsever iş insanı Mehmet Denli tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

        Büyük sevinç yaşayan Vural, bir süre akülü tekerlekli sandalyeyi kullandı.

        Mustafa Yanar, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.

        Anne Hatice Yanar da akülü tekerlekli sandalyeyi gönderen ve getirenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun." dedi.

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