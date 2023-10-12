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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:26
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Y.A. idaresindeki 78 SV 799 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Y.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Y.A. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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