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        Karabük'te seyir halindeki panelvanda yangın çıktı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan panelvanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:53 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:53
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        Karabük'te seyir halindeki panelvanda yangın çıktı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan panelvanda hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 18 ABM 133 plakalı panelvan, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

        Aracı yol kenarına park eden sürücü, çevredeki esnafla alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

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