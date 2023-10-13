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        Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

        Karabük'te apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:15
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        Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Karabük'te apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi yavrusunun düştüğünü görenler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

        Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri havalandırma boşluğundaki kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Kedi, kontrollerin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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