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        "7. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali"nin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:58
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        "7. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali"nin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

        Vali Mustafa Yavuz, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren etkinlikte konuşan Vali Yavuz, Safranbolu'nun mistik atmosferini ve misafirperverliğini yaşamak için ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin, tarihi canlı bir şekilde yerinde görme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu şehre gönül veren tüm hemşehrilerimizin Safranbolu'nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruma, tanıtma misyonunu üstlenerek bu zenginliğimizin daha geniş kitlelere korunarak ulaşmasına katkı sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Bizler de Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet edecek şekilde ecdadımızın bizlere bıraktığı emaneti canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak için tüm gücümüz ve heyecanımızla çalışacağız."

        Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu, katılımcılara cinci macunu ve zerde ikram edildi.

        Daha sonra Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde "Safrani Renkler El Sanatları Sergisi" açıldı.

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