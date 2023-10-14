Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca muayene edilerek doğaya salındı
Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca, muayene edildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca, muayene edildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Doğada bitkin halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Kurumun veteriner hekiminin muayenesinde, atmacanın herhangi bir yarasının olmadığı, bitkin düştüğü için uçamadığı anlaşıldı.
Su ve gıda verilen atmaca, DKMP görevlilerince doğaya salındı.