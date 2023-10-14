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        Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:17
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        Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ören-Bağbaşı köyü yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, yolda bir ayının hızla koştuğunu fark etti.

        Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yolda bir süre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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