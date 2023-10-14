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        Karabük'te "en güzel safranlı yemek" için yarıştılar

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali" kapsamında "Safranlı Yemek Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:47
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        Karabük'te "en güzel safranlı yemek" için yarıştılar
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali" kapsamında "Safranlı Yemek Yarışması" yapıldı.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada, katılımcılar en güzel safranlı yemeği yapmak için mücadele etti.

        Yarışmada, "tarhana" ile Emine Akın birinci, "üç peynirli safranlı piruhi" ile Emin Göktürk Özbey ikinci, "safranlı etli kara lahana dolması" ile Elif Şenal üçüncü oldu.

        Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Yarışmayı, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile vatandaşlar izledi.

        İlçeyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisi adına düzenlenen festival, yarın sona erecek.

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