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        Karabük'te düzenlenen "7. Safran Festivali" sona erdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali", 24 türde 175 bin bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesi gezisiyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:31
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        Karabük'te düzenlenen "7. Safran Festivali" sona erdi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "7. Safran Festivali", 24 türde 175 bin bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesi gezisiyle son buldu.

        Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen festival ilgi gördü.

        Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, festivalin son gün etkinliğinde yaptığı konuşmada, ilçenin, dünyaya ve Türkiye'ye örnek olacak güzellikleri barındırdığını söyledi.

        Safranbolu'nun, dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında yer aldığını anımsatan Yazıcı, "Ülkemizin ve dünyanın turizm noktasında gözbebeği. Günden güne gelişen, değerine değer katan, bunu fark ettiren ve her yere duyuran güzide bir ilçemiz. Safran, dünyanın en kıymetli baharatlarından biri. Biz bu değeri, gerek festivaller gerekse kamu kurum ve kuruluşları ve üreticilerimizin katkılarıyla anlamlandırabildiğimiz kadar anlamlandıracağız." dedi.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da 2019'da Safranbolu Beştepeler mevkisinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri'nde bugüne kadar 24 türde 175 bin fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı ve protokol üyeleri, safran hasadı yaptı, doğal ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işarete sahip kara çorba ikramının da yapıldığı etkinlik, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesinde yapılan geziyle son buldu.

        Etkinliğe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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