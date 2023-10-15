Karabük'te safran hasadı başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safrandan bu yıl 35 kilogram civarında ürün alınması hedefleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safrandan bu yıl 35 kilogram civarında ürün alınması hedefleniyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 29 çiftçi tarafından 81 dekar alanda üretiliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın çiçekleri toplanıyor.

- "Müdürlük olarak çiftçilere her türlü destek veriliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde safranın çiçek açtığını söyledi.

İlçede 29 çiftçi tarafından 81 dekar alanda safran ekildiğini belirten Ayvalık, 35 kilogram civarında hasat elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ayvalık, üretimi artırma çalışmaları kapsamında köylerdeki çiftçilere ekipman ve soğan dağıtılmasının yanı sıra ekimden toplanma aşamasına kadar her türlü desteğin verildiğini söyledi.