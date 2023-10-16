Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasında
Karabük'te gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 16.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:24
Karabük'te gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi Balıkpazarı mevkisindeki alt geçitte gazete dağıtımı yaptığı sırada 2'si yavru 3 ayının koştuğunu gören Ömer Koltuk, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, anne ayının kaçışı ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.