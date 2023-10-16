Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti kazıları devam ediyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti kazıları devam ediyor.

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan bölgede, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazılarda çok sayıda kalıntının gün yüzüne çıkarılması, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Çelikbaş, AA muhabirine, kalıntıların sayıca artmasıyla antik kente gelen turistlerin sayısının da arttığını belirterek, "Yaz aylarında ayda yaklaşık 10 bin turisti misafir ediyoruz. Misafirlerin çoğu yerli." dedi.

Çelikbaş, antik kente Uzak Doğu ve Avrupa'dan da turistlerin geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz buralardaki mozaiklere ve gün yüzüne çıkardığımız kalıntılara bakıyor. Bölgede antik kent anlamında ziyaret edilebilen tek nokta burası. Bu da Hadrianopolis'i bölgedeki önemli turistik ve tarihi kent noktalarından biri haline getiriyor. Ayrıca Hadrianopolis'te yeraltı yerleşkesinin ortaya çıktığını duyan turistler, yerleşkeyi görmek için antik kente geliyor."