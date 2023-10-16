Karabük'teki trafik kazaları güvenlik kamerasında
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 16.10.2023 - 17:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:59
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Safranbolu yönüne giden otomobil, 5000 Evler köprüsü yakınlarında 100. Yıl Mahallesi'nden gelip ana yola giren hafif ticari araca çarptı.
Bu sırada kazayı görüp yavaşlayan otomobile ise arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.
Hasarın oluştuğu kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.