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        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:12
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Eren, Kırışık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Kırışık da misafirperverliği için Eren'e teşekkür etti.

        Rektör Kırışık, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Sağlam ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e de ziyarette bulundu.

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