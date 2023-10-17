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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:55
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Eskipazar ilçesinde A.H. (59) ve E.A'nın (53), İ.Ş'ye (67) tarihi eser satacağı bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin içinde bulunduğu araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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