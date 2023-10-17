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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:01
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce merkeze bağlı Arıcak köyünde düzenlenen operasyonda, B.Ö. (36) ile B.Ö'nün (30) çadırlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Operasyonda 25 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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