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        Karabük'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:38
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        Karabük'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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        Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerle ilgili çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen M.G. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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