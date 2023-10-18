Karabük'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 18.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:01
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.D. idaresindeki 78 YB 634 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.D, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.