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        55 yıl önce yarım bıraktığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı

        ORHAN KUZU - Yalnızca yarım dönem okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968'de barınma sorununu çözemediği için ayrılmak zorunda kalan Feride Demiralp, 55 yıl sonra yeniden başladığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamlayıp, avukatlık stajına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:15
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        55 yıl önce yarım bıraktığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı
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        ORHAN KUZU - Yalnızca yarım dönem okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968'de barınma sorununu çözemediği için ayrılmak zorunda kalan Feride Demiralp, 55 yıl sonra yeniden başladığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamlayıp, avukatlık stajına başladı.

        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Demiralp, mühendislik kariyerini Safranbolu İlçe ve Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlükleri görevleriyle 2002'de noktaladı.

        Aradan yıllar geçse de hukuk alanına ilgisini yitirmeyen ve 5 sene önce çıkan aftan yararlanıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine geri dönen Demiralp, 3. sınıfta geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden haziran ayında mezun oldu.

        Karabük Adliyesi'nde avukatlık stajına başlayan Demiralp, AA muhabirine, ilk ve orta okulu memleketi Safranbolu'da tamamladığını, 1968'de Karabük Demir Çelik Lisesi mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını anlattı.

        Kalacak yer sorunu nedeniyle okula yarım dönem gidebildiğini dile getiren Demiralp, memleketine geri döndükten sonra Ziraat Bankasında işe başladığını söyledi.

        O dönem Zonguldak Kız Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazandığını aktaran Demiralp, şöyle devam etti:

        "5 yıl eğitim alıp fakülteden yüksek mühendis olarak mezun oldum. Gıda bölümünü okuduğum için gıda uzmanlığını aldım. 1974'te Ankara Süt Kurumuna, ardından da Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne mühendis olarak atandım. 1975'te Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandım. 1985'te aynı kurumun müdürü oldum. 1995'te Karabük'ün ilk Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atandım. 3 Nisan 2002'de de emekli oldum."

        Demiralp, 2005'te Karabük İl Genel Meclisi üyeliğine, 2010'da ise Safranbolu Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildiğini kaydetti.

        - "Gençlere tavsiyem hiçbir zaman ümitlerini kırmamaları"

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Demiralp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Gençlere tavsiyem; hiçbir zaman ümitlerini kırmamaları ve devamlı ümitli olmaları. Her konuda isterlerse çok büyük başarılar elde edebilirler. İlimde hiçbir şey zor değil. Yeter ki istesinler, arzu etsinler. Bence başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Okumanın yaşı yok. Umut ettiğiniz şeyi çok istiyorsanız hiçbir şey elinizden kurtulmaz. Gençler çalışmaya ve umut etmeye devam etsinler."

        Demiralp, bu süreçte kendisine yardımcı olan Karabük Barosu ve Karabük Adliyesi çalışanlarına da teşekkür etti.

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