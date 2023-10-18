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        Karabük'te 120 personelin katılımıyla deprem tatbikatı

        Karabük'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:03
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        Karabük'te 120 personelin katılımıyla deprem tatbikatı
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        Karabük'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikat gerçekleştirildi.

        Adatepe Mahallesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Onur Saha'da yapılan tatbikata, polis, itfaiye, Karabük Belediyesi, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Türk Kızılay, Nilüfer Arama Kurtarma, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli yaklaşık 120 personel katıldı.

        Senaryoya göre, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine sevk edilen ekipler, AFAD koordinasyonunda eğitimli köpeklerle enkaz altında kalanları aradı. Enkazdan çıkarılan 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Depremin ardından çıkan yangına da itfaiye müdahale etti.

        Tatbikatın ikinci aşamasında, AFAD'a Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı ulaştı. Koruyucu elbiselerini giyen ekipler, hastanedeki yaralıyı tahliye etti, çatıda mahsur kalan kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı.

        Tatbikatı, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililer izledi.

        Gazetecilere, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Karabük sınırlarından geçtiğini söyleyen Erbay, "Her zaman deprem oluyor ve olmaya devam edecek. Bizler her zaman depremlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Hızlı ve etkin müdahale için tatbikatlar yapmamız lazım. Müdahale gücümüzü pekiştirmemiz lazım. Tatbikatlarımız devam edecek. Her türlü afetlere karşı hazırlıklıyız. Hazırlıklı olmaya devam edeceğiz. Afetlerin verdiği zararı en az hasarla atlatmak için hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

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