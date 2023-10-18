KARDEMİR'de "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması" başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğinde imzalanan "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması"nın 2023-2024 eğitim öğretim dönemi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki törene, KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış ve öğrenciler katıldı.

Akbaş, törende yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan protokol kapsamında 62 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

Bu yıl izabe ve haddecilik alanında 16, bilgisayarlı makine imalatında 14 olmak üzere toplam 30 öğrencinin öğrenim göreceğini aktaran Akbaş, son alınan öğrencilerle toplam 92 öğrencinin uygulamadan faydalanmış olacağını kaydetti.